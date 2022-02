O FC Porto chegou ao empate diante do Sporting já dentro do último quarto de hora, com Mehdi Taremi a concluir de cabeça um grande cruzamento de Fábio Vieira na esquerda. O dragão esteve a perder por 2-0, mas já chegou ao 2-2... O lance, refira-se, mereceu muitos protestos do leão, por conta do choque entre o iraniano e Feddal.