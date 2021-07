Tarja premonitória e Bonucci aos berros: assim caiu por terra o 'It's coming home'

A carregar o vídeo ...

Ao longo dos últimos dias, os adeptos ingleses deram eco ao 'It's coming home', referindo-se à taça de campeão europeu que estaria a caminho de Wembley, para lá ficar de vez. No entanto, antes da final, alguns adeptos italianos surgiram com tarjas a dizer... 'It's coming Rome' e Bonucci, na hora dos festejos, não esqueceu esse detalhe, lembrando que o Euro'2020 caiu, sim, para o lado da Squadra Azzurra.