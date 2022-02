Tarjas, cartolinas e bandeiras: a homenagem do Dragão à Ucrânia

A carregar o vídeo ...

Antes do arranque do FC Porto-Gil Vicente, este domingo, o Estádio do Dragão uniu-se num momento simbólico de apoio à Ucrânia, país que foi invadido pela Rússia. Com uma tarja a dizer "Stop the war" - "Parem a guerra", cartolinas com as cores da Ucrânia e bandeiras daquele país, os adeptos deixaram a sua homenagem ao povo ucraniano. Os Super Dragões, claque portista, estiveram em silêncio durante o primeiro minuto, num ato simbólico de homenagem às vítimas da guerra.