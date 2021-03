A carregar o vídeo ...

Este momento insólito aconteceu no Uruguai, no último fim de semana. Os avançados Gonzalo Bergessio e Alfonso Trezza, do Nacional de Montevidéu, posicionaram-se entre os defesas do Deportivo Maladonado na marcação de um livre e a dada altura baixaram os calções. Danilo Lerda, guarda-redes do Deportivo Maladonado, riu-se perante a inusitada situação... (Vídeo Twitter)