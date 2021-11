Taxista tranca bombista no carro e escapa à morte por segundos

A carregar o vídeo ...

Um taxista está a ser considerado um herói depois de conseguir reter um bombista dentro do carro. O condutor ao perceber que o cliente era um bombista, parou em frente a um hospital de Liverpool, no Reino Unido, e trancou o veículo. O bombista fez-se explodir com o taxista no interior. Já ferido, o condutor conseguiu sair e avisar quem estava próximo para se afastar. Segundos depois, o carro incendiou-se. O passageiro morreu e o motorista do táxi, conhecido na localidade por David Perry, foi levado para o hospital. Segundo o Daily Mail, o bombista tinha intenções de se dirigir à Catedral Anglicana de Liverpool