Tüchel e a polémica substituição de Mbappé: «Não penso que vá sair do clube só por causa disso»

O Paris Saint-Germain vencia por- que viria a ser o resultado final do encontro - o Montpellier quando Thomas Tüchel, à passagem do minuto 68, decidiu colocar Mauro Icardi no lugar de Kylian Mbappé. No momento da substituição, foi clara a insatisfação do jovem internacional francês para com o técnico alemão. Após o encontro, Tüchel explicou o sucedido e relativizou o rumor sobre a saída do extremo parisiense no próximo mercado de transferências por causa desse momento. [Vídeo: Omnisport]