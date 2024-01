Telemóveis em punho e gargantas afinadas: adeptos loucos com chegada de Ronaldo à China

A carregar o vídeo ...

A comitiva do Al Nassr chegou este domingo à China e, como era de esperar, Cristiano Ronaldo foi um dos jogadores mais requisitados. Centenas de adeptos marcaram presença no aeroporto de Shenzhen horas antes e não perderam a oportunidade de fotografarem e gritarem o nome do craque. Refira-se que o emblema saudita, orientado por Luís Castro e onde também atua o português Otávio, vai passar os próximos dias em estágio naquele país. (Vídeos: X)