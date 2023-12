Telma Monteiro mostra recuperação da grave lesão no joelho: «Vai ser, literalmente, através da dor que lá vamos chegar»

A carregar o vídeo ...

A recuperar de uma grave lesão, a judoca Telma Monteiro partilhou nas redes sociais um vídeo onde mostra a exigência do trabalho de recuperação a que está a ser submetida para estar operacional a tempo dos Jogos Olímpicos de Paris. "O feedback do médico foi muito bom e emocionalmente celebrado. Porque cada conquista me deixa mais perto de onde quero estar. Mas hoje voltámos ao trabalho e a lembrar-me de que vai ser, literalmente, através da dor, que lá vamos chegar", escreveu a judoca do Benfica, que em novembro foi operada ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.