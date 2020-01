Tem 11 anos e o seu discurso tornou-se viral: as palavras que estão a dividir a opinião pública

A carregar o vídeo ...

Luciano Nievas tem 11 anos e o seu discurso perante os companheiros da seleção de Córdoba, Argentina, antes da final de um torneio no Chile já se tornou viral. nas redes sociais são muitos os adeptos que aplaudem a atitude de liderança do jovem capitão, enquanto outros apontam o dedo, afirmando que nestas idades as crianças deveriam divertir-se a jogar. As palavras de Luciano Nievas levaram a algumas lágrimas dos companheiros, mas no final a equipa festejou uma vitória por 7-0!