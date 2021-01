A carregar o vídeo ...

Chinonso Eche, um jovem nigeriano de 12 anos, deu 111 toques numa bola em 60 segundos, com uma bola na cabeça, e garantiu a entrada no Livro dos Recordes do Guinness. Inspirado por estrelas como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Eche quer ser jogador de futebol profissional. (Vídeo Twitter)