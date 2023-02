Tem 13 anos, 2,11 metros e conseguiu 56 pontos e 33 ressaltos num jogo: jovem promessa do Real Madrid entusiasma

A carregar o vídeo ...

Mahamadou Landoure é um nome que promete vir a dar que falar no futuro do basquetebol. Com apenas 13 anos, o poste do Real Madrid, já com 2,11 metros, marcou 56 pontos e conseguiu 33 ressaltos diante do Barcelona na final da Minicopa Endesa, um dos principais torneios (sub-14) de formação em Espanha. Os merengues conquistaram o título e o jovem nascido no Mali foi eleito o MVP, perante mais de 8 mil pessoas no pavilhão, a assistirem ao clássico. De referir que nomes como Luka Doncic, Ricky Rubio e Usman Garuba, hoje todos na NBA, já brilharam anteriormente neste torneio.