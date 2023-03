Tem 17 anos, 2,21 metros e continua a impressionar em Espanha: equipas da NBA estão atentas

A carregar o vídeo ...

Depois de se terdo ano passado, o jovem espanhol Aday Mara continua a impressionar no país vizinho. Com apenas 17 anos e 2,21 metros, o jogador do Saragoça voltou a estar em destaque no fim de semana, agora na vitória diante do Barcelona, por 85-83. Somou 13 pontos, 3 ressaltos e 1 assistência, nos 17 minutos que esteve em campo; o jornal 'Marca' avança que há muitas equipas da NBA a seguir as suas atuações. (Vídeo Twitter/Liga Endesa)