«Tem de acabar o ano e o Santos tem de vender Lucas Veríssimo»

Após o empate do Santos com o Palmeiras, o treinador Cuca abordou o caso do central Lucas Veríssimo, admitindo que o santos é que está em dúvida com o jogador, alvo de interesse por parte do Benfica. "Nós temos que dar valor à entrega que ele tem dentro de campo, é referência. Quem está em dívida com ele somos nós, o Santos. Tem de acabar o ano e o Santos tem de vender o Lucas Veríssimo", afirmou.