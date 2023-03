A carregar o vídeo ...

A polícia italiana tentou colocar ordem em Nápoles mas sem sucesso. Em alguns casos, a autoridade teve de recuar perante a força dos 'ultras' do Nápoles, mas também do Eintracht Frankfurt. É uma cidade a ferro e foco antes do embate da segunda mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. O registo de estragos e feridos vai aumentando, mas a polícia ainda não revelou números oficiais.