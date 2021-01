A carregar o vídeo ...

O autocarro do Rayo Vallecano não conseguiu chegar ao seu destino e o jogo da equipa acabou mesmo por ser adiado, mas os jogadores não se coibiram de ajudar quem estava com problemas na autoestrada e empurraram alguns carros. A tempestade Filomena e a neve intensa que caiu sobre Madrid deixou as estradas da capital espanhola numa situação caótica. (Vídeo Instagram)