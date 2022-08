Temporal obriga Marc Márquez a terminar conferência de imprensa antes do tempo

A carregar o vídeo ...

Marc Márquez reuniu esta quinta-feira vários jornalistas no traçado de Red Bull Ring para fazer um ponto de situação do seu estado de forma, mas a conferência de imprensa acabou antes do tempo, mercê do incrível temporal que caiu no traçado de Spielberg. Neste momento que pode ver acima, o vento e a chuva fizeram até a televisão da sala começar a mexer, o que levou a algumas gargalhadas... tímidas da plateia.