Ten Hag: «Não posso jogar como no Ajax porque tenho jogadores diferentes»

Erik ten Hag explicou na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, com o Fulham, que não colocou o Manchester United a jogar como o Ajax porque tem "jogadores diferentes". "Vim para cá com a minha filosofia, baseada na posse, mas também para a combinar com a filosofia do Manchester United e com as características dos jogadores." O treinador passa por uma situação complicada nos red devils. (Vídeo Sky Sports/Twitter)