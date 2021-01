Tenista belga lesiona-se ao chocar com painel publicitário

A carregar o vídeo ...

A tenista belga Kirsten Flipkens viveu esta sexta-feira uma situação insólita e dolorosa no WTA 500 de Abu Dhabi. Diante de Sofia Kenin, Flipkens estava na frente e em boa posição para se apurar para a próxima ronda, quando na tentativa de chegar a uma bola acertou em cheio num painel publicitário. A situação pareceu à primeira vista ultrapassável, mas as dores no tornozelo eram tantas que a belga foi mesmo forçada a abandonar e quem avançou foi mesmo Kenin.