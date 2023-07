Tenista chinesa sofre ataque de ansiedade, desiste e acaba assobiada pelo público

A carregar o vídeo ...

O encontro entre a chinesa Shuai Zhang e a húngara Amarissa-Kiara Toth, referente ao torneio WTA de Budapeste, terminou de forma abrupta, depois da tenista asiática ter decidido abandonar, depois de sofrer um ataque de pânico em plena partida. Tudo começou num momento de tensão na partida, com a chinesa a ser prejudicada por uma decisão do juiz - nessa jogada, a húngara apagou a marca no piso e deixou Zhang à beira de um ataque de nervos. A situação prosseguiu, a chinesa protestou e, ao ser ignorada, acabou por decidir abandonar, num momento em que aparentou ter sofrido um ataque de pânico.