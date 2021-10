Tenista francês 'passou-se', atirou raquete e quase atingiu uma câmara

A carregar o vídeo ...

O tenista francês Alexis Gauthier protagonizou esta terça-feira, no decurso de um jogo do Challenger de Santiago 2 (no Chile) um momento polémico que podia ter acabado muito mal, quando, em fúria com uma jogada menos bem conseguida, atirou a raqueta na direção de uma câmara. O sucedido aconteceu na partida com o brasileiro Matheus Pucinelli de Almeida, que Gauthier viria a vencer. Esta quarta-feira já jogou e foi afastado.