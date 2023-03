Tenista mata morcego acidentalmente durante jogo na Índia

A carregar o vídeo ...

O encontro de pares entre Kaliyanda Poonacha/Rithvik Choudary Bollipalli e Arjun Kadhe/Maximilian Neuchrist, do Challenger de Pune, ficou marcado por uma cena insólita, quando nos instantes finais do primeiro set, no decurso de uma jogada, Poonacha bateu a bola e, pelo caminho, acertou num morcego. A reação do tenista, tal como os restantes, diz bem do momento inesperado que viveram. O jogo foi interrompido para a remoção do animal, que viria a morrer, prosseguindo depois para triunfo da dupla Arjun/Maximilian.