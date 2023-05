Tenista sueco desclassificado após destruir raquete na cadeira de árbitro português

A carregar o vídeo ...

O tenista sueco Mikael Ymer foi esta quarta-feira desclassificado na segunda ronda do ATP 250 de Lyon, depois de ter autenticamente perdido a cabeça com uma decisão do árbitro português Rogério Santos no duelo com o Arthur Fils. Irritado com aquilo que o juiz luso decidira, o 53.º da hierarquia ATP descarregou a fúria na cadeira do português, atingindo-a com a sua raquete. Conclusão: acabou desclassificado e ficou sem uma raquete, claro...