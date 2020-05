Tensão em voo entre Madrid e Gran Canária: Passageiros indignados com falta de distância de segurança

A carregar o vídeo ...

As imagens são de um voo de domingo entre Madrid e Gran Canária. Vários passageiros mostram-se indignados com a falta de distância de segurança entre os lugares do avião, uma das medidas recomendadas devido à pandemia de coronavírus. "Onde está a distância de segurança? O avião vai quase cheio e não há sequer um lugar vazio a separar os passageiros. Uma vergonha", denunciam várias pessoas nas redes sociais.