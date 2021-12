A carregar o vídeo ...

O Barcelona voltou a perder pontos no campeonato espanhol e pode ficar agora a 18 pontos do Real Madrid, ainda que com menos um jogo disputado. Depois do empate em casa do Osasuna, Joan Laporta foi alvo de insultos quando apanhava um táxi à saída do estádio. O presidente dos blaugrana não se calou e respondeu mesmo à acusação de "ladrão".