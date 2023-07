A carregar o vídeo ...

A ucraniana Olga Kharlan foi esta quinta-feira desqualificada da prova de sabre do Mundial de esgrima, em Milão,, a russa Anna Smirnova, no final do confronto que venceu por 15-7. Smirnova ficou largos minutos no local de competição imóvel, sob protesto. (Vídeo KyivPost/Twitter)