Tentaram imitar penálti de Cruyff e acabaram a dar... 'barraca'

O Toronto FC perdeu esta madrugada diante do Montreal Impact, por 1-0, e bem pode culpar a dupla Alejandro Pozuelo e Pablo Piatti por causa desse desaire. Tudo por causa da ideia brilhante que ambos tiveram, ao tentar recriar o penálti imortalizado por Johan Cruyff e já feito com sucesso por jogadores como Lionel Messi. O problema é que nem Pozuelo ou Piatti são Cruyff's ou Messi's e na hora de fazer a brincadeira acabaram por estragar tudo. A bola até entrou, mas o lance foi anulado porque Piatti entrou na área ainda antes de a bola ser tocada. Curiosamente, refira-se, o técnico do Impact é Thierry Henry, que na sua passagem pelo Arsenal esteve envolvido numa tentativa falhada de repetir o mesmo lance em 2005.