Tente não pestanejar: eis um dos mais rápidos KO's da história

A carregar o vídeo ...

O vídeo que deixamos acima, captado na noite de combates no Bare Knuckle Fighting Championship 14, é o exemplo claro que no mundo do MMA um segundo de distração pode ser fatal. Tanto para os lutadores como para os adeptos, que podem perder um KO por simplesmente... pestanejarem. Ora veja bem o temp oque precisou Donelei Benedetto para 'apagar' Uly Diaz. Foi mesmo uma sexta-feira 13 de pesadelo para este último...