Tentou fugir da polícia a 290 km/h, acabou detido e... a chorar

Nunca é boa ideia fugir às autoridades ou desrespeitar as regras vigentes, mas há quem apenas aprenda da pior maneira. Foi o caso de Michael Workman, um piloto do exército norte-americano que há cerca de dois meses foi apanhado pela polícia a conduzir a sua moto a 290 km/h na Interestatal 35, em Oklahoma - isto numa zona limitada a 112 km/h. Detetado pelas autoridades no radar, na altura com uma velocidade máxima em torno dos 130 km/h, Workman decidiu tentar escapar a essa multa leve... mas acabou por se meter numa alhada.



Perseguido pelas autoridades e mesmo 'espremendo' a sua moto até a uma velocidade próxima dos 300 km/h acabou por ser apanhado. Visivelmente abalado, pouco depois percebeu a dimensão do erro que cometera e, já dentro do carro da polícia, acabou a chorar... Não é para menos: uma simples multa de trânsito de valor reduzido passou a uma coima de cinco mil dólares e ainda à possibilidade de uma pena de prisão de até cinco anos...