Teo Gutiérrez atua agora no Atlético Bucaramanga mas não foi no relvado que mostrou os dotes. O jogador colombiano, de 37 anos, que em Portugal passou pelo Sporting, esteve numa prisão da Colômbia numa iniciativa de uma fundação e participou numa 'pelada' com companheiros de equipa e com reclusos. Teo mostrou qualidade e fez um golaço no pátia da prisão.