Terá a bola saído totalmente? O polémico golo anulado ao Vizela na receção ao Estoril

Um lance polémico aos 59 minutos acabou por marcar o Vizela-Estoril, encontro da 11.ª jornada da Liga Bwin que terminou com um empate (). O lance do ataque vizelense acabou por ser anulado pelo VAR, que após rever as imagens do lance na Cidade do Futebol considerou que o esférico ultrapassou totalmente a linha final antes de Kiko Bondoso bater o guarda-redes do Estoril. [Vídeo: VSports]