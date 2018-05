Terá esta violenta entrada tirado o sonho do Mundial a Papu Gómez?

A lista de 35 convocados da Argentina contou com algumas surpresas e ausências, tais como a de Papu Gómez, avançado da Atalanta que era visto como presença garantida. Ora, este sábado o jornal 'Clarín' revela que a ausência do dianteiro se deveu a esta entrada em Lucas Biglia, no duelo do fim de semana passado com a Lazio, um momento que provocou algum mal-estar no seio do grupo argentino. De resto, até Kun Agüero comentou o lance e reprovou a atitude do compatriota...