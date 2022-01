Terá Lucas Chumbo surfado a maior onda da história?

A carregar o vídeo ...

A sessão do passado sábado na Nazaré continua a dar que falar. À parte de todos os acidentes, houve quem conseguisse surfar ondas gigantes com êxito. E parece ser unânime que o brasileiro Lucas Chumbo conseguiu apanhar a "bomba" do dia. Muitos especialistas já a apontam a um possível recorde do Guinness para a Maior Onda já surfada, ameaçando o atual recorde do compatriota Rodrigo Koxa. Com essas decisões a serem validadas apenas em novembro, durante a gala dos WSL Big Wave Awards, a única certeza parece ser a de que Chumbo estará, pelo menos, entre os finalistas do ano. (Vídeo Benjamin Arena)