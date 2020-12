Terá sido bluff? Bielsa anuncia onze inicial do Leeds de forma peculiar

A carregar o vídeo ...

Marcelo Bielsa é conhecido pela sua forma peculiar de encarar os contactos com a imprensa e esta quarta-feira voltou a fazer das suas. Na antevisão ao duelo do Leeds com o West Ham, o argentino foi questionado por um jornalista sobre as suas opções para o centro da defesa e, depois de inicialmente ter deixado no ar quem iria ou não ser opção, decidiu abrir o jogo e anunciar, logo ali, o onze inicial da partida. Será bluff ou a mais pura das honestidades por parte de El Loco?