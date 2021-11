A carregar o vídeo ...

O Newell's Old Boys divulgou, nas redes sociais, um vídeo com imagens daquela que o clube argentino diz ter sido, possivelmente, a primeira entrevista pós-jogo de Lionel Messi. Recorde-se que La Pulga chegou ao Newell's aos 6 anos e marcou mais de 200 golos nos vários escalões de formação, antes de ser recrutado pelo Barcelona, em 2000, quando tinha 13 anos. [Vídeo: Twitter Newell's Old Boys - English]