Terra batida, saltos e muito mais: Red Bull lança GP da Austrália com mais um vídeo épico

A Fórmula 1 aterra este fim de semana na Austrália e a Red Bull decidiu lançar este terceiro Grande Prémio da temporada de uma forma... inusitada. Ao volante do RB7, o carro que em 2011 guiou Vettel ao título mundial, Daniel Ricciardo testou as condições mais difíceis do seu país, desde estradas costeiras deslumbrantes a pisos de terra batida, num vídeo que, bem ao estilo da Red Bull, está absolutamente épico!