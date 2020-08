A carregar o vídeo ...

O ambiente não poderia ser mais animado no seio da concentração do Paris SG para esta final-8 da Liga dos Campeões. Já com presença garantida nas 'meias', onde enfrentarão o RB Leipzig, os jogadores dos franceses vão partilhando vários momentos divertidos nas redes sociais, como este protagonizado pela dupla Thiago Silva/Neymar.