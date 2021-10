A carregar o vídeo ...

Neymar tem sido muito criticado no Brasil, depois do jogo com a Colômbia, mas o avançado conta com o apoio dos companheiros da seleção. Thiago Silva, central do Chelsea, de 38 anos, reconhece que o jogador do PSG está sujeito a grande pressão e lembra que depois do Mundial de 2014 foi alvo de críticas semelhantes na canarinha. (Vídeo ESPN Brasil)