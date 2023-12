A carregar o vídeo ...

Thierry Correia apanhou pela frente João Félix, no empate (1-1) entre Valencia e Barcelona, a contar para a 17.ª jornada da Liga espanhola. No final do encontro, perante o microfone da DAZN, o lateral-direito português reconheceu a "qualidade" do compatriota e admitiu ter ficado "triste" pelo golo dos catalães ter sido marcado pelo ex-Benfica.