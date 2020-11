Thierry Correia e qualificação de Portugal para o Europeu de sub-21: «Sentimento de dever cumprido»

A carregar o vídeo ...

Thierry Correia, lateral-direito da seleção nacional de sub-21, foi o porta-voz do primeiro treino da equipa orientada por Rui Jorge após garantir a presença na fase final do Europeu do próximo ano. Em declarações à FPF, o jovem do Valencia disse que os jogadores portugueses tinham o "sentimento de dever cumprido", mostrando-se ainda orgulhoso pelo seu percurso pessoal enquanto profissional. [Vídeo: FPF]