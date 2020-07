Thierry Henry ajoelha-se durante 8 minutos e 46 segundos em homenagem a George Floyd

A carregar o vídeo ...

O ex-jogador Thierry Henry, agora treinador do Montreal Impact, participou do simbólico protesto antirracista antes do apito inicial da derrota por 1-0 frente ao New England Revolution - o joelho direito no chão - mas levou o movimento mais além: ficou ajoelhado durante 8 minutos e 46 segundos. O tempo tem uma explicação: foi a duração exata em que George Floyd teve o pescoço apertado pelo joelho do polícia de Minneapolis, o que o levou à morte por asfixia e resultou em uma onda de protestos antirracistas em vários países [Vídeo Twitter]