Thierry Henry dá espectáculo no banco do Montreal Impact

A carregar o vídeo ...

A Major League Soccer (MLS) pode não ter o futebol mais entusiasmante do Mundo, mas está um passo à frente das demais no que a inovações diz respeito. Uma delas diz respeito ao acesso que é dado aos adeptos, com alguns detalhes pouco vistos noutras paragens. Veja-se o caso deste vídeo, filmado no duelo entre Montreal Impact e Nashville, no qual são mostradas as indicações de Thierry Henry para os seus jogadores. É delicioso!