Thomas Müller pode ser um dos maiores craques da história recente do Bayern Munique e do futebol alemão, mas no que a telemóveis diz respeito... tem tanta sorte como os 'outros' humanos. Veja-se o estado em que está o aparelho do avançado germânico, aqui exibido numa partilha nas Histórias de Leon Goretzka