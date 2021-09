Thomas Tuchel antevê o 'duelo' de avançados no Tottenham-Chelsea

Tottenham e Chelsea defrontam-se este domingo (16h30) num dérbi londrino, a contar para a 5.ª jornada da Premier League, que terá ainda Harry Kane e Romelu Lukaku como referências no ataque das duas equipas. Na antevisão do encontro, Thomas Tuchel deixou elogios aos dois avançados, nos quais diz encontrar semelhanças. O técnico dos blues perspetivou ainda a forma como a sua equipa terá de defender caso Heung-min Son seja o parceiro de ataque do internacional inglês. [Vídeo: One Football]