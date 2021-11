Thomas Tuchel abordou esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Liga dos Campeões com a Juventus, as lesões que impediram Lukaku e Jorginho de participar nos últimos encontros do Chelsea. O técnico dos blues garantiu que os dois jogadores poderão ser opção para a partida de amanhã, mas deixou uma ressalva em relação ao avançado belga. [Vídeo: One Football]