Thomas Tuchel mostrou toda a sua boa disposição junto dos seus adjuntos, protagonizando uma imitação de Pep Guardiola no hotel onde a equipa do Chelsea está alojada, no Porto. O alemão não sabia era que estava ser filmado... Recorde-se que Chelsea e Manchester City defrontam-se hoje na, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão.