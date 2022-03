Thomas Tuchel irrita-se com perguntas sobre Abramovich: «Não tenho respostas para vos dar!»

A carregar o vídeo ...

A saída de Romam Abramovich do Chelsea quase 20 anos depois da sua entrada tem dado que falar em Inglaterra. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Luton Town, Thomas Tuchel voltou a abordar o tema da guerra na Ucrânia e também a saída do antigo dono do clube. O técnico alemão irritou-se com um jornalista. "Faço o meu melhor, mas vocês têm de parar com essas perguntas. Não tenho respostas para vos dar!", frisou Tuchel, que assumiu ser "privilegiado" por não estar no campo de combate.