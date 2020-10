Tiago Dantas começa a mostrar-se no Bayern e até já o comparam a Thiago

A carregar o vídeo ...

Tiago Dantas disputou esta tarde o seu primeiro jogo com a camisola da equipa B do Bayern Munique, ao atuar 90 minutos diante do Kaiserslautern, assinando uma atuação que lhe valeu bastante elogios por parte do técnico Holger Seitz. "Fez um jogo inspirado, sempre a pensar o jogo de forma ofensiva e vertical. Pode ver-se bem a sua mentalidade. Vai dar-nos muitas alegrias", atirou o técnico após o encontro. Nas redes sociais foram também vários os elogios, muitos deles a compararem o português a... Thiago, médio ex-Bayern que rumou ao Liverpool.