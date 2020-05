A carregar o vídeo ...

É já este sábado que os PodCast Record recebem a visita do ciclista português Tiago Machado, da Efapel. Esteve à conversa com os jornalistas João Seixas e Pedro Filipe Pinto para uma 'tertúlia' muito especial e que não se cingiu apenas à modalidade em que é especialista. A não perder, como sempre, aqui no Record Online.