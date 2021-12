Tiago Monteiro repatriado e internado em UCI: «O meu corpo é forte mas o processo é lento»

A carregar o vídeo ...

A recuperar de uma pneumonia bacteriana que o afastou da última prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo, na Rússia, Tiago Monteironos cuidados intensivos, no Porto. "Finalmente cheguei a Portugal tarde ontem a noite [na segunda-feira] e fui direto para os cuidados intensivos para refazer exames, análises e controles, tudo parece estar bem, a reação do meu corpo é forte mas o processo é lento o que é de esperar. Então vou continuar por mais alguns dias no hospital em mãos fantásticas um serviço muito melhor e perto da minha família", escreveu o piloto nas redes sociais, onde mostrou alguns detalhes da viagem.