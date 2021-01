A carregar o vídeo ...

Depois de um período de adaptação, Tiago Pinto foi esta terça-feira oficialmente apresentado como novo 'reforço' na AS Roma. O antigo diretor-geral do Benfica não esqueceu o "amor" que o liga às águias na sua apresentação como novo diretor desportivo da equipa orientada por Paulo Fonseca. [Vídeo: AS Roma]